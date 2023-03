Oaktree accueille un ancien investisseur institutionnel dans son comité de direction

Oaktree Capital Management, la société de gestion du gérant star Howard Marks, a annoncé cette semaine la nomination de Mansco Perry dans son comité de direction. L’intéressé est un jeune retraité du Minnesota State Board of Investment, où il a passé 27 ans. Il y a notamment dirigé les investissements entre 2013 et 2022, et a été directeur des investissements du Macalester College (2010-2013) et du Maryland State Retirement Agency (2008-2010). Mansco Perry est un ancien client d’Oaktree Capital Management, a précisé Howard Marks dans un commentaire.