Nouvelle directrice commerciale France et Europe francophone chez Eurazeo

Eurazeo vient de promouvoir Noëlle Wydauw au poste de managing director, directrice commerciale France et Europe francophone. Elle était depuis une dizaine d’années directrice des relations investisseurs pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Par le passé, elle a notamment été commerciale obligations puis actions auprès des investisseurs institutionnels français chez BNP Paribas pendant une dizaine d’années, et conseillère en investissement sur les marchés de taux auprès de ces mêmes clients à la Caisse des Dépôts (1991-1993).