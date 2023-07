Northern Trust nomme un directeur pour son activité hongkongaise

Northern Trust a annoncé l’élargissement du périmètre de responsabilités de Benze Lam, actuellement directeur de l’Asie hors Japon. En plus de ses responsabilités actuelles, il sera désormais chargé de la direction de l’activité hongkongaise.

En plus du poste nouvellement créé comme directeur de l’entité hongkongaise de Northern Trust, il dirigera également la stratégie commerciale ainsi que les relations avec des clients et le régulateur dans cette région. Basé à Hong Kong, il sera rattaché à John McCareins, directeur pour l’EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et l’Asie Pacifique.

Benze Lam travaille chez Northern Trust depuis 2014. Auparavant, il était directeur commercial pour la Chine offshore chez UBS Global Asset Management. Il a également occupé plusieurs postes au sein de la division commerciale chez Fidelity, State Street et Morgan Stanley.

