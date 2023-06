Northern Trust AM nomme trois personnes à des postes clés

Northern Trust Asset Management vient promouvoir trois personnes à des nouveaux postes de direction. Le trio est placé sous la responsabilité directe de Daniel Gamba, le président de la société de gestion américaine de 1.000 milliards de dollars d’encours.

John McCareins a été désigné responsable de l’international, un poste nouvellement créé. Il pilotera à la fois la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et celle de l’Asie-Pacifique. Il dirigera notamment les stratégies nationales et régionales et bâtira des offres sur mesure pour les clients. Il aura sous sa responsabilité toute une série de responsables pays.

Parallèlement, Michael Hustad a été nommé directeur des investissements adjoint et directeur des investissements pour les actions monde, un poste nouvellement créé. Il continuera d’être rattaché à Angelo Manioudakis, directeur des investissements monde.

Enfin, Sheri Hawkins a été choisie comme responsable des services de plateformes d’investissements, une nouvelle équipe. Cette équipe «fera progresser nos processus et notre plateforme d’investissement afin de garantir l’excellence de la gestion des investissements et des portefeuilles des clients dans le cadre de nos capacités d’investissement vastes et complexes, et ce à grande échelle», espère Northern Trust AM. L'équipe comprendra les transactions actions, la gestion de portefeuilles clients, les services indiciels, le stewardship et le suivi des performances et l’amélioration de l’alpha au sein des équipes d’investissement.