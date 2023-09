Nordea AM obtient un agrément de gestion de fonds à Singapour

Nordea Asset Management Singapore vient de recevoir un agrément de gestion de fonds de la part du régulateur local, le Monetary Authority of Singapore. Dénommé Capital Markets Services License, cet agrément permettra à la société de gestion nordique de commercialiser ses fonds et ses services de gestion d’actifs auprès des investisseurs institutionnels et professionnels locaux.

Etablie en 2018, la filiale singapourienne peut désormais mener des activités réglementées de gestion de fonds, notamment la construction et l’allocation de portefeuilles, la recherche et le conseil, le développement commercial, le marketing et le service à la clientèle. Avec cet agrément et une équipe d’investissement sur place, l’entité singapourienne devient désormais le hub en Asie pour le développement des activités de gestion d’actifs et de finance durable.

Ce hub asiatique sera dirigé par Ana Dhoraisingam, directrice générale de cette filiale. Elle est également directrice de la distribution en Asie-Pacifique hors Japon depuis 2022.

Nordea Asset Management gérait 241 milliards d’euros d’encours au 30 juin 2023.

