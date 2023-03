Nikko AM nomme une présidente pour la Chine

La société de gestion d’actifs japonaise Nikko AM a annoncé ce 23 mars la création du poste de présidente pour la Chine onshore. Il a été attribué à Lu Qiumei, qui sera chargée d’obtenir les différents agréments nécessaires et gérer les relations avec les régulateurs et autres parties prenantes.

L’intéressée est actuellement directrice non-exécutive de Rongtong Fund Management, la joint-venture de Nikko AM à Shenzhen. Elle sera rattachée à la présidente du groupe, Stefanie Drews.

Nikko AM dispose d’une licence Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) depuis 2003, et a monté sa co-entreprise de gestion en 2007.