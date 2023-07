Newton IM nomme un spécialiste produits pour l’investissement responsable

Newton Investment Management vient d’annoncer la nomination de Nico Aspinall en tant que spécialiste produits investissement responsable. Rattaché à Therese Niklasson, responsable mondiale de l’investissement durable, il sera chargé de superviser le développement des produits durables chez Newton et de déployer la stratégie en la matière. Il travaillera sur l’élaboration des stratégies d’investissement durable avec les régimes de retraite à contributions définies.

Nico Aspinall a occupé le poste de directeur des investissements chez Connected Asset Management de 2021 à 2022, où il a piloté la stratégie de développement durable de l’entreprise. Sur un poste équivalent chez B&CE (rebaptisé The People’s Partnership) entre 2017 et 2021, il a été responsable de la mise en œuvre de la stratégie d’investissement, et de la gouvernance. En 2016, il a fondé sa propre société de conseil pour conseiller des régimes de retraite à contributions définies en matière d’intégration ESG et de gestion des risques climatiques. Il a également occupé le poste de directeur du conseil en investissement pour les régimes à contributions définies au Royaume-Uni de 2012 à 2016. Il a travaillé chez Barclays Bank comme directeur associé chargé des régimes à contributions définies entre 2008 et 2012.

Newton IM, filiale de gestion d’investissements de Bank of New York (BNY) Mellon Corporation, comptait 103 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 mars 2023.

