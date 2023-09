Neva Sgr veut lever 500 millions d’euros sur deux nouveaux fonds de venture

Neva Sgr, la société de venture capital du groupe Intesa Sanpaolo, lance deux nouveaux fonds, Neva II Global et Neva II Europe, avec un objectif de collecte global de 500 millions d’euros.

Neva II Global sera investi dans les meilleures entreprises émergentes et très innovantes à l’échelle mondiale, avec une attention particulière aux entreprises américaines, israéliennes, européennes et italiennes. Il vise à lever 400 millions d’euros. Neva II Europe sera dédié aux entreprises européennes et plus particulièrement italiennes et cible 100 millions d’euros. Les deux fonds seront opérationnels à partir du second semestre 2024 et s’intéresseront aux entreprises qui adoptent les meilleures politiques ESG et de l’économie circulaire.

Née en 2020, Neva Sgr a investi 142 millions d’euros dans 35 entreprises via les fonds Neva First et Neva First Italia.

