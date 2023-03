Natixis IM décollecte 4Md€ au quatrième trimestre 2022

Le pôle Global Financial Services de BPCE, comprenant les activités de banque de financement et d’investissement et la gestion d’actifs (avec sa filiale Natixis IM), a vu son activité reculer de 21% au dernier trimestre 2022, à 1,8 milliard d’euros. Les revenus de la gestion d’actifs et de fortune ont chuté de 34% en glissement annuel sur la période, à 928 millions d’euros, avec une décollecte nette de 4 milliards d’euros dans les trois derniers mois de l’année dernière. BPCE explique cette décollecte par de la décollecte dans les mutual funds aux Etats-Unis. Elle a été partiellement compensée par une collecte nette positive dans les produits ESG, les produits Solutions et les Private assets (principalement Infrastructure). Natixis IM gérait 1.079 milliards d’euros à fin 2022. Le coefficient d’exploitation s’est détérioré de 7,3 points de base sur le trimestre pour atteindre 74,3% fin décembre. Pour l’année entière, le groupe précise que le produit net bancaire du pôle est en baisse de 14% à 3 349 millions d’euros (- 19% à change constant), avec un effet de base important sur les commissions de surperformance qui reculent de 62%. Excepté cet effet, le repli du PNB résulte notamment de la baisse de la moyenne des actifs sous gestion en 2022 (- 7% à cours de change constants et hors H2O AM) et de la légère hausse du taux moyen de commissions,