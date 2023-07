Muzinich & Co. recrute Frédéric Sallerin pour se renforcer en France

Frédéric Sallerin rejoint Muzinich & Co en qualité de Managing Director pour se consacrer principalement à l’expansion de la clientèle institutionnelle en France. Basé à Paris, il reportera à Anne Petit, Country Head. Auparavant, il a dirigé pendant 10 ans l'équipe dédiée aux clients institutionnels français de Tikehau IM et avant cela occupait des postes similaires pour le groupe danois Sparinvest et La Française des Placements.

Muzinich & Co, société de gestion indépendante créée en 1988 aux Etats-Unis, est un spécialiste de la gestion crédit. Le groupe dispose de 14 bureaux à travers le monde, dont 9 en Europe. L’implantation française, quant à elle, a ouvert en 2009.