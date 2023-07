Muzinich & Co nomme un directeur marketing pour l’activité institutionnelle en Asie

Muzinich & Co vient de nommer Herman Chan en tant que directeur du marketing et des relations clients chargé de l’activité institutionnelle en Asie. Il sera chargé du renforcement du développement commercial auprès des clients institutionnels à Hong Kong, Singapour et d’autres marchés en Asie du Sud-Est. Il sera basé à Singapour.

Herman Chan arrive de Natixis Investment Managers, où il occupait le poste de directeur commercial pour l’activité institutionnelle en Chine depuis 2021 et pour Hong Kong et Macao depuis 2020. Auparavant, il a travaillé chez PineBridge Investments Asia en tant que vice-président chargé de la stratégie et du développement commercial de 2014 à 2017 et chargé du développement commercial en Chine de 2018 à 2020. Il a occupé plusieurs postes seniors chez HSBC et UBS en Asie. Il a également travaillé au sein des consultants PwC et KPMG au Canada de 2007 à 2011.

Muzinich & Co comptait 35,8 milliards de dollars d’encours sous gestion.