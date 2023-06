Morgan Stanley et JPMorgan réexaminent leurs relations avec Odey AM

Les groupes américains Morgan Stanley et JPMorgan réévaluent leurs relations de prime brokerage avec le hedge fund britannique Odey Asset Management, rapporte Bloomberg. Ce réexamen intervient après une enquête du Financial Times publiée ce jeudi et faisant état de multiples accusations d’harcèlement et d’agression sexuelle visant le fondateur d’Odey AM, Crispin Odey. Les faits concerneraient entre autres d’anciennes salariées d’Odey AM et se seraient étalés sur une période d’au moins 25 ans, selon l’investigation du média britannique. Crispin Odey a nié les accusations, les qualifiant de «bêtises». Morgan Stanley a commencé à couper les liens avec Odey AM d’après une source anonyme citée par Bloomberg.