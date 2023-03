Morgan Stanley a des ambitions fortes dans les ETF

Malgré son arrivée tardive sur le marché des ETF, Morgan Stanley a des projets ambitieux dans ce domaine, écrit le Financial Times. Six ETF ont été lancés aux Etats-Unis en début de mois et d’autres sont dans les tuyaux et portent la marque Calvert. L’Europe est aussi dans le radar de la société, même si les premiers lancements n’auront probablement pas lieu avant 2024. «Notre plateforme sera multi-classes d’actifs, multi-marques et multi-juridictions», lance Anthony Rochte, responsable mondial des ETF de Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley, avec 1.300 milliards de dollars d’encours, était le plus gros gestionnaire à ne pas avoir d’ETF. Pourtant, la société a été l’un des précurseurs dans ce domaine avec Barclays Global Investors, dès 1996. Mais en 2000, elle a revendu l’activité à BGI, qui l’a dénommée iShares… Par la suite, iShares a été racheté par BlackRock et est devenu le plus gros acteurs des ETF dans le monde.