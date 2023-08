Mirabaud débauche deux gérants de fortune d’UBS

Mirabaud Wealth Management vient de recruter Joe Knight et Liam Jones, deux gérants de fortune d’UBS. Le duo sera basé à Londres et rattaché à Stuart Bates, responsable du marché britannique de Mirabaud & Cie.

Joe Knight est nommé managing director et Liam Jones associate director. Ils devront aider l'équipe à fournir aux clients des conseils indépendants et personnalisés sur la gestion de leurs actifs privés et professionnels en matière d’investissements et de produits et services de gestion de patrimoine.

Avant sa nomination le 31 juillet, Joe Knight était directeur exécutif et responsable de l'équipe Strategic Investment Advisory d’UBS. Il a plus de vingt ans d’expérience dans le secteur, notamment à la Deutsche Bank et au Credit Suisse, après avoir commencé sa carrière chez Donaldson, Lufkin et Jenrette. Il gérait récemment plus d’un milliard de livres sterling dans des portefeuilles multi-actifs.

Liam Jones a rejoint l'équipe le 10 juillet en provenance d’UBS, où il était directeur associé et conseillait des entrepreneurs, des cadres et des familles fortunées sur leur patrimoine personnel. Il a également travaillé chez Smith and Williamson Investment Management et Asset Risk Consultants (ARC).