Millennium parie contre América Móvil

Le hedge fund américain Millennium Management a accumulé une position de 320 millions de dollars contre América Móvil, l’empire des télécommunications du milliardaire mexicain Carlos Slim, rapporte le Financial Times. L’action de l’entreprise a chuté de 18 % depuis mai, et sa capitalisation boursière n’est plus que de 62 milliards de dollars. La famille de Carlos Slim détient environ 53,2 % du capital. Millennium, qui gère 60 milliards de dollars d’actifs, a une position représentant 0,52 % du capital.