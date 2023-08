Meag lance un fonds dette d’infrastructures

Meag, la société de gestion de Munich Re, vient de lancer le fonds MEAG Infrastructure Debt Fund III, investi dans la dette d’infrastructure en Europe, principalement dans les secteurs du transport, du social, de la communication, de l'énergie et des technologies propres. Ce fonds affiche des caractéristiques environnementales et sociales et il est classé article 8.

Le nouveau fonds est basé sur le processus d’investissement déjà utilisé par les fonds MEAG Infrastructure Debt I et II, qui ont été lancés en 2019 et 2021 respectivement. Ces deux fonds ont réussi à dépasser leurs objectifs d’encours, recueillant près de 1,7 milliard d’euros auprès d’investisseurs institutionnels.

Meag gère environ 324 milliards d’euros d’actifs, dont 56 milliards pour des clients externes.