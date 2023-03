M&G veut réduire ses coûts de 200 millions de livres

M&G compte réduire ses coûts de 200 millions de livres d’ici à 2025, après avoir vu ses encours reculer de 28 milliards de livres en 2022, à 342 milliards de livres, a annoncé jeudi 9 mars la société de gestion britannique lors de la présentation de ses résultats annuels. Ces économies s’appliquent à une base de coûts d’environ 1,5 milliard de livres, et représentent donc environ 13 % du total. Elles se traduiront notamment par un plan de départs volontaires, a confirmé Andrea Rossi, le directeur général de M&G, à L’Agefi.

Le gestionnaire veut aussi abaisser le coefficient d’exploitation de son activité de gestion d’actifs, actuellement de 77 %, à moins de 70 % d’ici à 2025. «L’objectif à plus long terme est d’être à 66-68 %, hors commissions de performance », a déclaré Andrea Rossi. Le directeur général de M&G a souligné que ces réductions de coûts s’inscrivaient dans le cadre d’un «plan de transformation» de l’entreprise, visant à «la simplifier et à libérer des ressources» pour sa croissance future.

M&G souhaite que sa gestion d’actifs et sa gestion de fortune (wealth) représentent 50 % des revenus du groupe d’ici à 2025, contre 43 %. Le solde se compose d’Heritage, une gamme héritée de la compagnie d’assurance Pru qui n’est plus commercialisée auprès de nouveaux clients.

Objectifs ambitieux

La croissance passera par un renforcement de la présence de la société de gestion à l’international, aussi bien en Europe qu’en Asie et au Moyen-Orient.

Le gestionnaire britannique souhaite atteindre les 10 milliards de livres d’encours en moyenne dans plusieurs pays d’Europe, notamment la France où il gère 4,1 milliards de livres. Seule l’Italie a déjà relevé ce défi avec 13,8 milliards de livres. Au Moyen-Orient et en Asie, l’objectif est plutôt de parvenir à 5 milliards de livres. Actuellement, l’Europe et l’Asie représentent 75 milliards de livres d’encours, soit autant que le Royaume-Uni. 150 milliards de livres sont gérés pour l’interne.

M&G souhaite aussi développer son empreinte dans le non coté, et cible les 100 milliards de livres d’encours d’ici à 2025, contre 77 milliards de livres actuellement. Elle compte aussi être un acteur important dans l’obligataire et les fonds actions durables et thématiques.

En attendant, en 2022, M&G a enregistré des souscriptions nettes de 300 millions de livres, hors Heritage, après 600 millions de livres en 2021. Pour la première fois depuis 2018, l’activité wholesale AM a renoué avec la collecte, levant 500 millions de livres contre des rachats de 3,8 milliards en 2021, souligne la société.

Les bénéfice net s’est tassé de 27 % à 529 millions de livres. Andrea Rossi, qui a repris la direction générale de M&G en octobre, s’est dit «satisfait de la performance de M&G en 2022», qui était une année difficile.

Enfin, interrogé sur la concentration du secteur de la gestion d’actifs, et les rumeurs de rachat de M&G par Macquarie, Andrea Rossi n’a pas souhaité faire de commentaire. Il a simplement répondu viser «une croissance profitable organique».