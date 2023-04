M&G Real Estate nomme un directeur des relations avec les institutionnels

M&G Real Estate vient de nommer Robin Hubbard au poste de directeur monde des relations avec les investisseurs et des spécialistes de l’investissement immobilier. Il supervisera, entre autres, les relations avec les clients institutionnels au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Basé à Londres, il intègre également le comité exécutif mondial de l’immobilier. Cette nomination s’inscrit dans le cadre d’une expansion prochaine de la firme.

Robin Hubbard arrive de Schroders, où il dirigeait une équipe de spécialistes de l’immobilier en charge des levées de capitaux, du développement de nouveaux produits, et des relations avec les investisseurs pour les activités immobilières mondiales. Auparavant, il a été directeur des relations avec les investisseurs chez InfraRed et directeur exécutif chez CBRE et Rothschild.