L’UE avance vers la création d’un point d’accès unique aux données financières

Un pas de plus pour l’Esap. Mardi, les eurodéputés de la commission des Affaires économiques et financières (Econ) du Parlement européen ont adopté une position commune sur le projet de point d’accès unique («Esap», pour « European single access point »), centralisant les informations publiques concernant les entreprises et les produits d’investissement de l’UE. Cette initiative avait été lancée par la Commission européenne en septembre 2020 lors de la présentation de son plan d’action pour l’Union des marchés de capitaux (UMC). Le Conseil de l’UE, réunissant les Etats membres, avait adopté sa propre position en juin dernier. Si le vote de mardi ouvre ainsi la voie aux ultimes négociations, en trilogue, pour en finaliser les contours, la plateforme ne sera pas rendue opérationnelle avant 2027, aux termes du texte adopté par les eurodéputés. La version du Conseil mise, quant à elle, sur une mise en place progressive, entre 2026 et 2030.

Les deux institutions insistent sur la nécessité de ne pas créer de surcharge administrative pour les entreprises. Le projet législatif s’appuiera donc exclusivement sur les nombreuses exigences de reporting déjà existantes au titre des différentes législations financières de l’UE (MIF, Priips, BRRD, Solvabilité 2, etc.).

L’objectif est que ces informations incluant les rapports financiers annuels ou d’audit soient collectées par des autorités compétentes au niveau national, puis mises à disposition des investisseurs, analystes et intermédiaires financiers, des autorités publiques et de la société civile. Et ce dans un format qui permettra de les comparer facilement.

« L’Esap a le potentiel d’enfin relever le défi de la fragmentation des données au sein des 27 marchés nationaux de l’UE, lequel rend plus difficile pour les entreprises d’attirer des investisseurs et pour les investisseurs de trouver des opportunités. La plateforme est en mesure d’inverser cette tendance et d’encourager une meilleure allocation des capitaux au-delà des frontières nationales », s’est félicité Pedro Silva Pereira, le rapporteur du texte issu du groupe S&D (centre-gauche), à l’issue du vote. Alors que le recours à une entreprise privée était un temps considéré - par Berlin notamment -, la mise en place et le fonctionnement de l’Esap seront finalement bien confiés aux autorités européennes de surveillance (Esma, Eiopa et EBA). La Commission, le Conseil et le Parlement s’accordent par ailleurs pour que les PME puissent participer à la plateforme, sans toutefois y être contraintes.