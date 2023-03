Londres et l’UE accordent enfin leurs violons sur l’Irlande du Nord

Les relations se réchauffent entre l’Union européenne (UE) et le Royaume-Uni. Après des années de tensions diplomatiques post-Brexit sur des sujets aussi divers que les vaccins contre le Covid-19, la communauté politique européenne et surtout la situation sur l’île d’Irlande, la Commission européenne et le gouvernement britannique ont annoncé lundi l’ouverture d’un « nouveau chapitre » dans leur partenariat, à l’occasion d’une visite d’Ursula von der Leyen à Londres.

Concrètement, les deux parties ont trouvé un accord de principe sur une série d’amendements du protocole nord-irlandais. Pour rappel, ce texte, adopté en janvier 2020 au sein de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE, prévoit que l’Irlande du Nord continuera à bénéficier d’un accès illimité au marché intérieur de l’UE pour la circulation des marchandises après le Brexit, afin qu’il n’y ait pas de contrôle des marchandises marquant une frontière terrestre entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, laquelle contreviendrait à l’Accord du Vendredi saint signé en 1998. Les produits arrivant depuis le Royaume-Uni sont donc contrôlés à leur arrivée dans les ports nord-irlandais selon les modalités définies par le protocole. Celles-ci - et la manière dont elles sont mises en œuvre - créent toutefois de nombreuses tensions sur l’île, et représentaient jusqu’ici la pierre d’achoppement principale des relations entre l’UE et le Royaume-Uni.

L’accord de principe entériné lundi, qualifié de « percée décisive » par le Premier ministre britannique Rishi Sunak, pourrait toutefois mettre un terme à ces tensions empoisonnantes. Le locataire du 10 Downing Street a en effet réussi à obtenir de l’UE les concessions européennes que ses prédécesseurs réclamaient en vain.

S’il n’est certes pas parvenu à mettre hors jeu la Cour de justice de l’UE, dont le rôle central dans la mise en œuvre des accords post-Brexit exaspère les partisans les plus radicaux du « Leave », Rishi Sunak a réussi à trouver un compromis selon lequel les juges de Luxembourg ne seront appelés à se prononcer qu’une fois épuisées toutes les autres voies de recours. Londres obtient aussi la promesse d’un retour de ses universités dans le programme européen Horizon Europe, de nouvelles marges de manœuvre sur la fiscalité de ses produits vendus sur l’île, une garantie de la disponibilité en Irlande du nord des médicaments autorisés par le régulateur britannique, et surtout la mise en place de « voies vertes » permettant aux produits destinés à être consommés en Irlande d’échapper aux contrôles douaniers.

Pour éviter que ces produits viennent inonder le marché intérieur de l’UE, cette flexibilité nouvelle s’accompagne toutefois d’un engagement du Royaume-Uni à partager en temps réel les informations sur les produits expédiés vers l’Irlande du nord. « Le compromis trouvé est globalement pragmatique et permet d’espérer que ce débat latent va enfin se régler, a réagi l’eurodéputé allemand du PPE (conservateurs) David McAllister, coprésident du groupe de contact du Parlement européen avec le Royaume-Uni et président de la commission des affaires étrangères. Avant que cela ne soit le cas, les nouvelles dispositions doivent toutefois être mises en œuvre concrètement dans la pratique. Par le passé, les gouvernements de M. Johnson et de Mme Truss ont perdu beaucoup de confiance à Bruxelles. Par exemple, la partie britannique s'était déjà engagée à communiquer en temps réel les données relatives aux échanges de marchandises entre le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord à partir de janvier 2022. Or, cela n’a jamais été fait ».

Confiance

Mise en confiance par le profil bas affiché par Rishi Sunak à l’égard du Vieux Continent depuis sa désignation à la tête du gouvernement britannique en octobre dernier, et par les bonnes relations entretenues avec lui autour du conflit en Ukraine, la Commission semble ainsi vouloir croire dans la bonne volonté de l’ancien Chancelier de l’Echiquier. Elle tenait jusqu’ici une ligne dure sur le protocole, qu’elle refusait de modifier substantiellement, .

Une confiance nouvelle et - semble-t-il - contagieuse, au vu de la réaction de l’Association for Financial Markets in Europe (Afme) qui s’est « vivement félicitée » de l’accord et entrevoit déjà un déblocage de la « coopération réglementaire formelle dans le domaine des services financiers sur la base de la déclaration commune accompagnant l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni ». « Il est crucial que les deux parties activent maintenant le protocole d’accord pour établir un dialogue réglementaire et permettre une coopération et une coordination renforcées, notamment en permettant des échanges réguliers sur les questions de commerce et d’accès au marché ainsi que sur les dispositions d'équivalence », conclut l’Afme.

Reste à savoir si Rishi Sunak parviendra à faire passer l’accord sur le plan intérieur. Entre les divisions dans son propre parti autour de l’idée même de pactiser avec l’UE, le jeu trouble de Boris Johnson qui menace de le faire tomber et le blocage du parlement nord-irlandais par les unionistes du DUP, le Premier ministre aura fort à faire. « C’est un grand défi pour Sunak, mais je pense qu’il peut le relever, pronostique Iain Begg, professeur de la London School of Economics and Political Science. Il faut s’attendre à un vote décisif au Parlement, qui représentera un moment de vérité pour le courant anti-UE du parti conservateur ».