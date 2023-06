Lombard Odier procède à un remplacement en Asie-Pacifique

Lombard Odier vient de nommer Emmanuel Guillaume en tant que directeur des gérants de fortune externes pour l’Asie Pacifique. Basé à Singapour, il sera rattaché à Sylvain Courrier, directeur international de cette division, ainsi qu’à Francis Liu, managing director pour Singapour. Il remplace Maurice Troesch, qui est parti en février dernier chez DBS Bank en tant que vice-président senior chargé des gérants externes et des multi family offices.

Emmanuel Guillaume arrive de Vontobel, où il était directeur des investissements et solutions structurés en Asie depuis 2019. Auparavant, il a occupé le même poste chez Union Bancaire Privée (UBP) entre 2012 et 2018. Il a également été conseiller en investissement chez EFG Bank à Singapour entre 2010 et 2012. Il a démarré sa carrière en 2008 comme responsable commercial pour des dérivés cross-actifs chez ING.