Lombard Odier IM se dote d’un «directeur de la nature»

Voici peut-être une nouvelle dénomination de fonction à laquelle il faudra s’habituer au regard des contraintes qui pèsent sur le secteur financier pour s’intéresser à la biodiversité. Lombard Odier Investment Managers (LOIM) vient de franchir un pas en annonçant la nomination d’un «Chief Nature Officer» que l’on traduirait phonétiquement par «directeur de la nature» et qui sans doute se rapproche du poste de responsable de la biodiversité que l’on peut déjà voir dans d’autres sociétés.

L’heureux élu pour cette nouvelle fonction est un certain Marc Palahi, un homme qui ne vient pas du tout du monde de la finance, mais de celui des forêts. Le poste concerne plus spécifiquement la plateforme d’investissement durable de LOIM, lancée avec Systemiq et qui s’appelle holistiQ Investment Parters. Cette dernière investit dans les thèmes de la transition environnementale avec un pilier dédié aux solutions fondées sur la nature.

Dans ses nouvelles fonctions, Marc Palahi sera chargé du développement de la stratégie de LOIM sur la nature au sein de cette plateforme. Il sera également responsable de l’intégration de la question de la nature dans l’ensemble des recherches en durabilité au sein de toutes les activités de LOIM. Il dirigera également l’alliance sur la bioéconomie circulaire, créée par le Roi d’Angleterre, en parallèle de son rôle chez holistiQ. Il sera basé à Londres.

Marc Palahi arrive de l’Institut forestier européen, où il était directeur depuis 2015. Il y travaille depuis 2007, d’abord comme directeur du bureau régional en Méditerrané, avant de devenir directeur adjoint en 2013. Il est reconnu comme un expert des forêts, de la bioéconomie circulaire et du changement climatique. Auparavant, il a été responsable de programme chez Forest Technology Centre of Catalonia.

LOIM comptait 63 milliards de francs suisses (64 milliards d’euros) sous gestion au 31 décembre 2022.