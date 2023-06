Lombard Odier distribue un fonds européen long/short de Janus Henderson

Lombard Odier s’allie avec Janus Henderson pour la distribution d’un fonds action européennes long/short. La banque privée suisse vient d’intégrer le véhicule dénommé PrivilEdge – Janus Henderson Octanis Fund au sein de PrivilEdge, sa plateforme d’architecture ouverte. Il sera disponible aux clients de la plateforme en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Le fonds, cogéré par Ben Wallace et Luke Newman, prendra 20 à 40 positions fondamentales et tactiques acheteuses et vendeuses axées sur les grandes et très grandes capitalisations pan-européennes.

La banque privée suisse a lancé sa plateforme PrivilEdge en 2014 afin de permettre à sa clientèle d’accéder à une gamme de fonds gérés en externe, couvrant toutes les classes d’actifs. Cette plateforme détient actuellement plus de 5 milliards de francs suisses d’actifs répartis entre 32 véhicules.