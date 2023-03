L’offensive des fonds sur les portefeuilles d’assurance-vie inquiète les régulateurs

Les démêlés de Cinven avec l’assureur-vie italien Eurovita jettent le doute sur les méthodes des fonds dans le secteur alors que se profile l’une des plus grosses enchères en Europe, la cession par Generali d’un portefeuille de plus de 20 milliards d’euros, écrit «Les Echos». Les souscripteurs d’Eurovita ne peuvent en effet plus retirer leur épargne. Si Cinven a finalement accepté, mercredi, d’injecter 100 millions d’euros dans la compagnie, cela ne correspond qu'à la moitié des exigences du superviseur, l’Ivass. Le fonds de capital investissement avait en outre ponctionné un dividende de 100 millions en 2018, réduisant d’autant le capital d’Eurovita, affaibli aussi par une dette LBO de 300 millions. En Europe, Generali et Axa ont pu céder de gros portefeuilles à des sociétés affiliées en Allemagne à Cinven et Apollo. En France, le régulateur s’est «distingué par sa prudence», indique le quotidien