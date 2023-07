Liontrust prolonge de trois jours son offre sur GAM

GAM a annoncé ce matin que Liontrust, qui a affirmé vendredi que son offre sur GAM était ferme et définitive et qu’elle ne serait donc pas augmentée malgré une contre-offre partielle d’un autre groupement d’actionnaire, avait prolongé son offre jusqu’au 28 juillet. Celle-ci devait s’arrêter demain 25 juillet à l’origine.

GAM indique de nouveau soutenir l’offre de Liontrust par rapport à la contre-offre de Newgame qui vise 17,5% du capital, annoncée le 18 juillet dernier.

«Les activités opérationnelles de GAM et son statut d’entreprise en activité ne sont viables que si l’offre publique d’achat de Liontrust est déclarée réussie», indique GAM dans un communiqué. «Le financement à court terme et le plan d’affaires détaillé de Liontrust permettent à GAM de poursuivre ses activités, d’assurer la stabilité pour les clients et de créer une valeur future pour les actionnaires de GAM. En revanche, l’intérêt récent de Newgame et la nature spéculative de ses propositions risquent de compromettre l’avenir de GAM», résument-ils.

En parallèle, GAM précise avoir signé des accords définitifs sur la vente de ses activités tierce de Fund Management Services (FMS) au Luxembourg et en Suisse au groupe Carne, comme cela était prévu. Le groupe suisse indique par ailleurs que les gérants senior de l’entreprise avaient de nouveau écrit au conseil d’administration de GAM le 20 juillet dernier pour réaffirmer leur soutien à l’offre de Liontrust.

Dans son communiqué, GAM qualifie de «très discutable», la condition que pose Newgame d’obtenir le contrôle total du conseil d’administration de GAM pour valider son offre. Cette condition «nécessite par ailleurs des autorisations de changement de contrôle de la part de divers régulateurs. La Commission suisse des OPA devra examiner et communiquer sa position sur la question de savoir si l’offre proposée par Newgame, ses conditions, les délais et le financement associés, sont conformes à la législation suisse sur les OPA. Le calendrier de toute décision de la Commission suisse des OPA et de tout recours éventuel n’est pas connu», écrit GAM.