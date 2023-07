Liontrust indique que son offre pour le rachat de GAM est «finale» et refuse de l’augmenter

Le gestionnaire d’actifs britannique Liontrust Asset Management a annoncé, vendredi 21 juillet, que son offre formulée pour l’acquisition entière du gérant d’actifs et de fortune suisse GAM était une «offre finale». Cette proposition est en ligne avec l’annonce faite le 4 mai de l’intention de Liontrust de racheter les actions de GAM en proposant 0,0589 action de son groupe pour une action GAM. La transaction envisagée par le gérant évaluait alors GAM à 107 millions de francs suisses (111 millions d’euros).

Liontrust indique qu’il n’a pas l’intention d’augmenter son offre, qui a déjà été acceptée par ses actionnaires. S’il bénéficie du soutien de Silchester Investors International, premier actionnaire de GAM, de gérants et du conseil d’administration de GAM, un groupe d’actionnaires de GAM conteste le projet de rachat. Celui-ci a récemment annoncé une contre-offre partielle pour 17,5% des parts de GAM dans le but de monter à 27% du capital contre 9,6% actuellement. Le troisième actionnaire de GAM, le gérant alternatif GEM, a lui aussi indiqué qu’il rejetait la proposition de Liontrust.

Liontrust rappelle que son offre tient compte des pertes financières actuelles de GAM (y compris sa position de capital réglementaire, son manque de liquidités disponibles et son besoin de financement externe) et de ses futurs passifs contractuels, ainsi que des coûts de restructuration importants nécessaires pour amener la société à l'équilibre le plus rapidement possible. «Il est impératif que le futur de GAM soit résolu aussi vite que possible pour stabiliser immédiatement GAM financièrement et au niveau de l’entreprise. Cela, afin de préserver la valeur pour les actionnaires et donner des certitudes aux clients», écrit la firme, dont le directeur général John Ions s’est récemment fendu d’une lettre ouverte pour inciter les actionnaires de GAM à accepter l’offre.

Bataille de lettres ouvertes

NewGAM, le groupe d’investisseurs opposés à l’offre de Liontrust composé de NewGAMe - derrière lequel se cache l’homme d’affaires Xavier Niel - et le gestionnaire suisse Bruellan, a répliqué par une autre lettre ouverte aux actionnaires de GAM, jeudi 20 juillet, parodiant dans son introduction celle du patron de Liontrust. Ce dernier avait débuté sa lettre en alertant qu’il était «minuit moins une» pour sauver le futur de GAM, NewGAM a commencé la sienne en indiquant qu’il restait «une demi-heure avant minuit».

Alberto Saporta, qui dirige NewGAMe, indique dans la lettre ouverte aux actionnaires de GAM qu’il leur reste encore beaucoup de temps pour envisager d’apporter ou non leurs actions à «l’offre ridicule de Liontrust». Selon lui, Liontrust ne veut payer que 71 millions de francs suisses pour GAM à 0,45 franc suisse par action, en se basant sur la valorisation de GAM à la clôture de la séance du 19 juillet. «Ce n’est pas une offre "équitable». C’est même significativement en-dessous du point le plus bas dans l'échelle de valorisations (0,54 à 1,16 franc suisse par action) identifiée dans l’attestation d'équité commandée par le conseil d’administration de GAM. Vous devriez attendre. Une société de gestion générant 35 à 40 millions de francs suisses dans les mauvais ou bons moments devrait valoir environ 150 à 300 millions de francs d’ici 2025. La valeur actuelle est d’au moins 115 à 230 millions de francs suisses. Pas 71 millions.»

Alberto Saporta invite les actionnaires «rationnels» à exercer une pression maximale sur Liontrust pour prolonger le délai de son offre au-delà du 25 juillet et l’inciter à augmenter son offre. Il ne voit que deux autres scénarios rationnels possibles : que les actionnaires apportent leurs actions à l’offre partielle de NewGAMe ou qu’ils n’acceptent aucune offre et déploient le plan de redressement imaginé par NewGAMe pour GAM. Une assemblée générale extraordinaire de GAM, demandée par Rock Investment - l’un des membres de NewGAMe -, doit se tenir le 25 août.

