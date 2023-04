Liontrust AM négocie le rachat de GAM

En difficulté depuis des années, la société de gestion suisse GAM pourrait avoir trouvé un acquéreur. Mardi midi, la société de gestion britannique Liontrust Asset Management a confirmé être en discussion avec GAM concernant une acquisition de l’intégralité de son capital. Et ce, « dans l’intention de combiner l’activité de gestion d’actifs de GAM avec l’activité de gestion de Liontrust ». La société britannique précise avoir contacté le conseil d’administration de GAM, mais qu’il n’est pas garanti que cela aboutisse à une offre.

Si un rapprochement se concrétisait, Liontrust, qui gérait 33,5 milliards de livres fin 2022, soit 38 milliards d’euros, mettrait la main sur les 27,1 milliards de francs suisses gérés par GAM au 30 juin pour son activité de gestion d’actifs, soit 27,4 milliards d’euros. La société suisse détient aussi 56,1 milliards de francs suisse d’actifs liés à des services de gestion de fonds.

Cette nouvelle intervient alors que GAM doit présenter ses résultats annuels 2022 le 25 avril prochain. La société de gestion suisse doit annoncer une perte sous-jacente avant impôts d’environ 42,8 millions de francs, après une perte de 9,6 millions en 2021. La date des résultats avait été décalée justement pour laisser le temps de trouver un acquéreur, selon un article du Financial Times.

La société de gestion suisse est dans la tourmente depuis 2018, date de l’affaire Tim Haywood, son gérant star, qui a été suspendu en raison notamment de problèmes sur les procédures de gestion des risques. Cela avait conduit à la liquidation des fonds absolute return obligataires (ARBF) de GAM. Plus récemment, GAM s’est trouvé empêtré dans le scandale Greensill. GAM a dû suspendre puis liquider un fonds de supply chain GAM Greensill Supply Chain Finance après la faillite retentissante de la fintech britannique Greensill.

Depuis ces affaires, la société ne cesse de voir ses encours et son cours de Bourse fondre. Début 2018, ses actifs culminaient à plus de 150 milliards de francs et son cours autour de 15 franc suisse. Depuis, les encours ont été pratiquement divisés de moitié et mardi dans l’après-midi, le titre s'échangeait autour de 0,72 franc, après un rebond de 20 % lié à l’annonce.

Ce n’est pas la première fois que GAM essaie de trouver un repreneur. Mais ses tentatives n’ont jusqu’ici pas abouti.

