Link Fund Solutions va dédommager les investisseurs de Woodford jusqu'à 235 millions de livres

La Financial Conduct Authority (FCA) a annoncé cette nuit qu'à la suite d’une enquête qu’elle avait lancée sur Link Fund Solutions (LFS), ce dernier a accepté de verser aux investisseurs du LF Woodford Equity Income Fund (WEIF) un dédommagement pouvant aller jusqu'à 235 millions de livres sterling. Il sera payé avec une contribution importante de sa société mère, Link Administration Holdings (Link Group) . «Ce dédommagement vise à couvrir les pertes subies par plus de 300.000 investisseurs du WEIF à la suite des manquements de LFS, en tant qu’administrateur agréé du WEIF, dans la gestion des liquidités du fonds», indique le communiqué de la FCA.

L’accord, qui concerne les suites de la gestion entourant la faillite du gérant britannique star déchu Neil Woodford, reste subordonné à la conclusion d’une vente de l’activité Fund Solutions de Link Group, qui comprend l’activité de LFS et d’autres actifs de Link Group, à la société australienne Waystone avec lequel il est en négociations exclusives depuis février, et à l’approbation par les investisseurs et le tribunal d’un projet d’accord visant à régler toutes les obligations de LFS relatives au fonds d’investissement. La vente et ses conditions sont décrites plus en détail dans l’annonce de Link Group à la Bourse d’Australie datée du 20 avril 2023, précise la FCA.

Le dédommagement, qui peut atteindre 235 millions de livres sterling, comprend les actifs de LFS (liquidités, ressources en capital et indemnités d’assurance potentielles), ainsi que le produit de la vente de l’activité Fund Solutions de Link Group.

La FCA précise que selon son calcul, LFS aurait dû dédommager davantage les investisseurs (jusqu'à 306 millions de livres), mais que LFS ne dispose pas de l’argent et que les négociations ont mené à la somme annoncée aujourd’hui. Selon le gendarme financier, LFS dispose d’un solde net de trésorerie et de ressources en capital d’environ 47 millions de livres sterling. Il dispose également d’une couverture d’assurance d’environ 48 millions de livres sterling et les discussions avec ses assureurs sont en cours.

La vente de l’activité Fund Solutions de Link Group générera un produit de vente d’environ 140 millions de livres sterling. La FCA dit avoir a reçu des informations appropriées de Waystone et des assurances de LFS et de Link Group concernant la manière dont ils ont calculé que la contrepartie représente la juste valeur de ces actifs. Ce montant comprend un produit net d’environ 80 millions de livres provenant de la vente des activités de LFS, ainsi qu’une contribution d’environ 60 millions de livres provenant de la vente par Link Group du reste de ses activités dans le domaine des solutions de fonds.