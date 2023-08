LGIM recrute un directeur pour son activité wholesale en Asie

Legal & General Investment Management (LGIM) a nommé Gerald Koh en tant que directeur de l’activité wholesale en Asie (hors Japon), à partir du 1ᵉʳ août, selon une déclaration. Il sera également chargé des relations avec des banques privées, des gérants de fortune et d’autres intermédiaires. Basé à Singapour, il sera rattaché à Natasha Mora, managing director pour l’Asie hors Japon.

A lire aussi:

Gerald Koh arrive de T Rowe Price Singapour, où il était directeur des intermédiaires pour l’Asie du Sud-Est depuis 2016. Auparavant, il a travaillé comme directeur du développement commercial chez Schroders pendant un an. Il a été vice-président chez Pimco entre 2008 et 2015 et vice-président adjoint chez Credit Suisse Asset Management de 2007 à 2008. Au début de sa carrière, il a occupé le poste de responsable des relations clients chez Western Asset Management et Citigroup Asset Management.

A lire aussi: