L’ex-actionnaire principal de Credit Suisse a vendu sa participation

Harris Associates, l’un des principaux actionnaires de Credit Suisse, a vendu au cours des derniers mois l’intégralité de sa participation dans la banque, rapporte Reuters. David Herro, vice-président et directeur des investissements de Harris Associates, a précisé plus tôt au Financial Times que sa société avait perdu patience avec la stratégie de Credit Suisse visant à enrayer les pertes persistantes et la fuite des clients. Resté fidèle à la banque suisse malgré une série de scandales, Harris Associates a révélé en août dernier détenir une participation d’environ 10% dans Credit Suisse, avant de la réduire à 5% en janvier.

Harris Associates, un affilié américain de Natixis IM spécialisé sur la gestion value, a commencé à limiter son exposition en octobre dernier après que Credit Suisse a levé 4 milliards de francs suisses auprès d’investisseurs et lorsque la Saudi National Bank l’a supplanté comme premier investisseur, a déclaré David Herro au Financial Times, qui a rapporté en premier lieu la vente par Harris Associates de la totalité de sa participation.

« Il y a une question sur l’avenir de la franchise. Il y a eu d’importants flux sortants de la gestion de patrimoine », a déclaré le vice-président de Harris Associates, selon les propos rapportés par le Financial Times.