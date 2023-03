L’Europe ne doit pas crier victoire trop tôt sur l’électricité

L’hiver est doux et les stocks de gaz européens sont à un niveau élevé : la crise énergétique n’aura pas eu lieu. Pour le moment seulement, car les marchés à terme de l’électricité signalent une certaine inquiétude pour l’hiver prochain. Les prix compilés par l’Agence Internationale de l’énergie sont ainsi jusqu’à cinq fois plus élevés que leurs niveaux de 2019. Si la demande d’électricité a décliné en Europe en 2022 (de 3,5%), elle devrait croître de nouveau cette année (+1,4%, à 2.773 TWh). Or, la génération devrait rester contrainte : la génération nucléaire française demeurerait 10% sous son niveau de 2021, tandis que la production issue de charbon pourrait diminuer. Enfin, le gaz sera plus compliqué à obtenir en 2023 qu’en 2022 pour l’Europe. L’an dernier, l’Union européenne a profité du gaz russe livré par gazoduc : 67 milliards de mètres cubes, sur une consommation totale de 316 milliards de mc.

Les stocks européens pleins à 71% ne couvrent que 42 jours de consommation en hiver. Le remplissage des inventaires devra donc être complété par une poursuite des importations, depuis d’autres pays que la Russie (essentiellement l’Azerbaïdjan) mais aussi par des cargaisons de gaz liquéfié, pour lesquels l’Europe est en compétition avec l’Asie. Signe que la demande asiatique devrait demeurer importante, Aramco a surpris en augmentant la prime à laquelle son baril est vendu en Asie de 0,20 dollar à 2 dollars. De quoi donner des sueurs froides aux marchés.

