L’Esma et les régulateurs nationaux vont surveiller les pratiques des gérants sur la durabilité

Le régulateur européen des marchés financiers Esma a lancé une action de supervision commune avec les autorités de régulation nationales jeudi 6 juillet. Sur la base d’une méthodologie commune, les superviseurs vont éplucher les rapports de durabilité publiés par les gérants d’actifs pour vérifier s’ils sont en ligne avec les réglementations vertes (SFDR, taxonomie). Ils vont également se pencher sur l’intégration des risques de durabilité par les gérants.

Cette action répond à un triple objectif, indique l’Esma. A savoir, évaluer si les acteurs du marché adhèrent aux standards et règles applicables, rassembler des informations sur les risques d’éco-blanchiment dans la gestion d’actifs et identifier des opportunités de supervision et régulation pertinentes pour résoudre la problématique d’éco-blanchiment.

L’action se poursuivra jusqu’au troisième trimestre 2024.

