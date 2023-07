L’Esma encourage les régulateurs nationaux à envisager de sanctionner davantage les infractions à la directive Ucits

En 2022, neuf régulateurs nationaux des marchés financiers de l’Union européenne ont infligé un total de 38 amendes d’un montant record de 97,4 millions d’euros pour des infractions à la directive européenne sur les fonds d’investissement Ucits. Le chiffre émane d’un rapport sur le sujet du superviseur européen des marchés financiers Esma publié mardi 18 juillet. Il s’agit là d’un record en trompe-l’œil puisque la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers – organe indépendant de l’AMF – a, à elle seule, infligé des sanctions de plus de 95,5 millions d’euros (97,1 millions si on ajoute les infractions à la directive des fonds alternatifs AIFM). Parmi ces sanctions figure celle historique de 93 millions imposée à la seule société de gestion H2O Asset Management. Cette dernière a fait appel de la décision.

Outre les 38 amendes dont 12 prononcées par le régulateur roumain, 18 mesures ont été prises par sept régulateurs nationaux en Europe l’an dernier. L’Esma note que 16 régulateurs n’ont imposé ni sanction ni amende l’an dernier. «De manière générale, les données recueillies dans le cadre des rapports de sanction publiés jusqu'à présent continuent de montrer que les pouvoirs de sanction ne sont pas utilisés de manière égale par les autorités nationales de régulation. Plus précisément, la tendance observée au fil des ans montre qu’en dehors d’un nombre limité de régulateurs nationaux émettant un nombre croissant de sanctions, le niveau des sanctions émises au niveau national reste stable et généralement faible, en particulier lorsqu’il s’agit d’amendes», écrivent les rapporteurs de l’Esma.

L’AMF, régulateur le plus sévère de l’UE

Entre 2016 et 2022, l’Esma observe que les superviseurs des marchés financiers de six pays (Chypre, Estonie, Finlande, Lettonie, Slovaquie, Norvège) n’ont prononcé ni sanction ni amende pour des infractions à la directive européenne Ucits. Les régulateurs allemand, danois, hollandais et islandais n’ont pas, eux non plus, infligé d’amende ces six dernières années. Et si la lecture des montants globaux d’amendes prononcées pourrait suggérer une envolée, la tendance est toute autre, analyse l’autorité européenne de régulation des marchés financiers. Celle-ci constate un déclin du montant des amendes infligées par les superviseurs nationaux depuis 2017 lorsqu’elle soustrait les plus grosses sanctions. Ainsi, en 2022, en retirant les grosses amendes des régulateurs français et suédois, le montant avoisine les 972.000 euros pour le reste des régulateurs (contre 1,72 million en 2017).

Avec 75 amendes infligées, le régulateur bulgare devance nettement ses homologues hongrois et luxembourgeois (41 et 40 amendes respectivement). En revanche, c’est bien l’AMF qui tape le plus fort dans l’UE sur les sociétés qui enfreignent la directive Ucits. Entre 2016 et 2022, elle a prononcé 20 amendes d’un montant total de 174,1 millions d’euros. Le régulateur italien suit, très loin derrière, avec 2,3 millions d’euros d’amendes cumulées (5 amendes) sur la période selon les données de l’Esma. Cependant, l’autorité européenne rappelle qu’un parallèle ne peut être établi entre le nombre et montant des sanctions et la qualité du travail des régulateurs nationaux.

«Comme cela a été souligné à plusieurs reprises, l’Esma reconnaît la préférence de nombreux régulateurs pour l’utilisation de mesures de surveillance progressives au lieu de mesures coercitives. Dans ce contexte, elle réitère l’importance d’utiliser l’ensemble des outils de surveillance et d’application de la loi dont ils disposent dans la directive Ucits», indique l’Esma qui souhaite «encourager les autorités nationales compétentes à envisager l’utilisation de sanctions en cas de manquement significatif à la réglementation».