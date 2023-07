Les superviseurs macro-prudentiels consultent pour des règles plus strictes sur la liquidité des fonds ouverts

Deux consultations ouvertes pour un même but : lutter contre les asymétries de liquidité structurelles dans les fonds d’investissement ouverts et améliorer la gestion de la liquidité de ces produits. Le Conseil de stabilité financière (Financial stability board ou FSB en anglais) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (Iosco) ont ainsi dévoilé, mercredi 5 juillet, leurs rapports de consultation respectifs. L’un sur la façon de gérer les « vulnérabilités » structurelles émanant du décalage de liquidité dans les fonds ouverts, l’autre sur ses lignes directrices concernant l’utilisation d’outils de gestion de liquidité anti-dilution dans les fonds ouverts.

Le FSB propose d’amender plusieurs recommandations qu’il avait émises en 2017. Ces amendements se basent sur son rapport publié en décembre dernier. Le superviseur souhaite entre autres une plus grande clarté des conditions de rachats de parts dans les fonds ouverts et ce, en se basant sur la liquidité des actifs détenus par les fonds. Pour le FSB, cela pourrait se faire à travers une approche de catégorisation qui verrait les fonds ouverts étaient groupés dans des catégories spécifiques en fonction de la liquidité de leurs actifs (plus de 50% d’actifs liquides, plus de 30% d’actifs illiquides, plus de 50% d’actifs moins liquides).

Une autre recommandation du FSB vise une plus large inclusion et utilisation des mécanismes de gestion de liquidité anti-dilution dans les fonds ouverts que cela soit dans les conditions de marché normales ou agitées. Le superviseur souhaiterait que les mécanismes anti-dilution imposent des coûts explicites et implicites de rachats et de souscriptions de parts aux investisseurs, soit via des commissions adhoc soit via l’ajustement de la valeur nette d’inventaire du fonds reçue ou payée par les investisseurs. « Cela mettrait les porteurs de parts de fonds dans une situation économique similaire à celles des investisseurs qui ont opté pour investir directement dans les titres du portefeuille », note le FSB qui entend gommer tout avantage pouvant être tiré de l’asymétrie de liquidité dans les fonds ouverts.

