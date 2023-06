Les superviseurs européens définissent le périmètre du greenwashing

Suis-je dans les clous ? Les équipes produits, marketing, commerciales ou encore de communication des gérants d’actifs savent désormais à quoi s’en tenir sur le greenwashing. Les agences de supervision européennes (les ESA*) ont publié le 1er juin une définition commune de cette pratique. Cette mise au point a eu lieu à l’occasion de la sortie des rapports sur les progrès concernant les risques de greenwashing et la supervision des produits financiers durables dans leurs secteurs, commandés par la Commission européenne en 2022.

Le greenwashing est «une pratique dans laquelle les déclarations, les actions ou les communications liées au développement durable ne reflètent pas clairement et équitablement le profil de développement durable sous-jacent d’une entité, d’un produit financier ou d’un service financier», déclarent les régulateurs européens. «Cette pratique peut induire en erreur les consommateurs, les investisseurs ou d’autres acteurs du marché », ajoutent-ils.

La définition ne s’intègre actuellement dans aucun cadre règlementaire européen existant sur la finance verte et la lutte contre l’écoblanchiment. Mais elle sert de point de référence commun sur les périmètres de l’action règlementaire pour les régulateurs nationaux ainsi que les participants du marché. Cette définition s’appliquera également aux allégations trompeuses de durabilité diffusées de manière non intentionnelle et couvrira des entités et des produits qui relèvent ou non du cadre règlementaire de l’Union européenne.

Toute la chaine de valeur concernée

Concernant l’industrie de la gestion d’actifs, l’Esma (l’Autorité européenne des marchés financiers) a signalé que les déclarations trompeuses en matière de durabilité touchaient la totalité de la chaine de valeur de l’investissement durable, au niveau des produits et des entités. Le rapport se concentre sur quatre secteurs : les émetteurs, les gérants, les indices de références et les fournisseurs de services d’investissement. La publication des informations basée sur les données tronquées ou l’exclusion des data, l’ambiguïté et l’utilisation de la terminologie ESG (vantant l’utilisation de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance) non justifiée tombent aussi dans le périmètre du greenwashing, a précisé le régulateur.

Les risques élevés de greenwashing proviennent, entre autres, de communications liées à l’impact de l’investissement, la stratégie ESG, l’engagement, et les compétences des ressources et des experts. Les déclarations d’objectifs de neutralité carbone ou le financement de la transition énergétique sans preuves courent également un risque élevé d’être perçus comme du greenwashing pour les acteurs de tous les secteurs.

Afin de limiter ces risques, l’Esma concède qu’il faut davantage de précisions sur les concepts clés, comme la contribution à un objectif de durabilité, la finance de transition, et l’impact ou l’engagement durable. Le régulateur recommande aussi des mesures standardisées pour l’engagement, veut s’attaquer à l’utilisation du règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) comme d’un label. Cependant, l’Esma a rappelé la responsabilité des participants du marché de «faire des déclarations justifiées et de communiquer des informations sur le développement durable de manière équilibrée».

Label «fiable et bien conçu»

L’Esma souligne par ailleurs que l’accès à des données fiables est important pour éviter le greenwashing. Le régulateur souhaite donc davantage de transparence de la part des fournisseurs des données ESG sur leurs méthodologies ainsi qu’une vérification externe par un audit de l’information pour améliorer la fiabilité des données liées à la durabilité. Pour les investisseurs particuliers, l’Esma suggère l’établissement d’un label «fiable et bien conçu» pour les produits durables et des efforts pédagogiques sur l’ESG.

Les agences de supervision prépareront un rapport final, prévu pour mai 2024, afin de faire un bilan des pouvoirs et des ressources dont ils disposent, ainsi que des actions qu’ils peuvent conduire pour lutter contre les risques de greenwashing.

*Les European Supervisory Authorities ou ESA comprennent l’Autorité bancaire européenne (EBA), l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), et l’Autorité européenne des assurances et des fonds de pension (Eiopa).

