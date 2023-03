Les prêts des assureurs garantis par le capital investissement sous l’oeil du régulateur

Les régulateurs américains de l’assurance doivent se réunir ce lundi pour discuter d’une éventuelle hausse de 50% de la charge en capital appliquée sur les instruments complexes et les plus risqués de prêts aux entreprises qui, selon certains acteurs du secteur, créent un risque excessif, écrit le Financial Times. La question oppose les assureurs soutenus par de grandes sociétés de capital-investissement telles que Blackstone, Apollo Global et KKR - qui investissent de plus en plus dans ces prêts - aux assureurs-vie traditionnels tels que MetLife et Prudential Financial, qui mettent en garde contre les risques croissants. La réunion de lundi est organisée par la National Association of Insurance Commissioners, un groupe dont les normes sont utilisées par les commissaires d’assurance des États.