Les OPCVM monétaires continuent de tirer la collecte des fonds français

Ce n’est qu’une face des tendances qui animent l’industrie de la gestion, mais elle reflète malgré tout le comportement des investisseurs d’une façon plus globale. Le collecteur de données, Six, qui se focalise sur les flux et encours des véhicules de droit français, livre au travers ses dernières statistiques mensuelles établies à fin juillet, la fuite des souscripteurs vers les fonds monétaires.

Cette classe d’actifs joue toujours à plein son rôle de « fonds parking » en attendant des réallocations jugées plus pertinentes. En juillet, Six, relève un niveau de souscriptions de 5,9 milliards d’euros, - à comparer à une collecte mensuelle toutes catégories confondues de 4,2 milliards -, portant les encours de l’offre monétaire française à 359 milliards d’euros soit en hausse de plus de 8 % depuis le début de l’année.

Rouge

Quant aux autres classifications, victimes de décaissements, c’est le rouge qui les domine. Deux exceptions toutefois. Les OPCVM obligataires ont attiré plus d’un milliard d’euros d’argent frais sur le seul mois de juillet et affichent des actifs sous gestion qui excèdent 112 milliards, de même que les fonds de matières premières qui engrangent près de 6 milliards ce même mois pour un encours à 1,4 milliard. Pour le reste… les rachats s’alignent : les investisseurs ont désinvesti leurs fonds actions à hauteur d’un milliard (encours à 231 milliards), les rachats sont légion sur les catégories fonds obligataires convertibles, diversifiés et fonds à performance absolue avec des reflux respectifs de - 105 millions, - 866 millions et - 284 millions d’euros.

A fin juillet, les encours sur l’ensemble des catégories des véhicules de droit français sont en hausse de 4,5 % à 880,3 milliards d’euros depuis janvier.

