Les investisseurs se protègent contre une éventuelle baisse des actions européennes

Les investisseurs se ruent sur les dérivés afin de se protéger en cas d’effondrement de la hausse des actions européennes enregistrée depuis le début de l’année, rapporte le Financial Times. Le quotidien économique pointe que le rapport entre options d’achat et de vente liées à l’indice EuroStoxx 50 a atteint son plus haut niveau depuis 10 ans. Les doutes sur la croissance à venir du marché des actions européennes et la protection des portefeuilles dans une phase de début de réallocation aux actions européennes par les investisseurs sont avancées entre autres explications.