Les investisseurs européens s’intéressent aux obligations sociales mais les produits manquent

Soixante-cinq pour cent des investisseurs en Europe sont intéressés par les obligations sociales, montre une étude de Goldman Sachs Asset Management réalisée auprès de plus de 700 professionnels de l’investissement dans la région. Plus précisément, 29 % des investisseurs ont déjà investi dans des obligations sociales et 36 % envisagent de le faire.

L’enquête révèle que l’impact social potentiel et l’engagement en faveur de la durabilité sont les principales motivations des investisseurs en obligations sociales. Interrogés sur la population qu’ils cherchent à aider en investissant dans des obligations sociales, près de 57 % des personnes interrogées évoquent les populations défavorisées en raison d’un manque d’accès de qualité aux biens et services essentiels.

Les investisseurs ont un projet d’impact clair

Parmi les thèmes sociaux pouvant bénéficier de ce type d’investissement, celui qui a été le plus souvent mentionné dans l’enquête est l’accès à des infrastructures de base abordables, telles que l’eau potable, suivi par la sécurité alimentaire et des systèmes alimentaires durables. Moins de 12 % des personnes interrogées n’avaient de thème social préféré dans ce contexte, ce qui semble indiquer que les investisseurs se tournent vers la classe d’actifs avec un projet d’impact clair.

Le manque de produits offrant une exposition au marché des obligations sociales arrive en tête de liste des freins à l’investissement sur ce marché. Viennent ensuite les préoccupations concernant le niveau de diversification du marché. Ces problèmes devraient se résorber au fur et à mesure que le marché des obligations sociales se développera, anticipe GSAM.

« À l’heure actuelle, seul un nombre réduit de gestionnaires propose un fonds dédié aux obligations sociales, mais nous sommes convaincus que le marché est désormais suffisamment vaste et diversifié pour transformer les obligations sociales en une solution complémentaire viable à l’exposition actuelle des investisseurs obligataires », observe Bram Bos, responsable mondial des obligations vertes, sociales et à impact chez Goldman Sachs Asset Management.