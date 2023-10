Les hedge funds Millennium et Schonfeld pourraient s’associer

Le groupe de presse britannique Telegraph Group, qui publie le quotidien britannique The Telegraph - fondé en 1855 - et son édition dominicale The Sunday Telegraph, est à vendre. Parmi les potentiels repreneurs figure un consortium d’investisseurs mené par le co-fondateur du hedge fund Marshall Wace, Paul Marshall, qui prépare une offre pour racheter le groupe. Selon le Financial Times, Ken Griffin, fondateur et dirigeant du hedge fund Citadel, soutiendrait cette offre à venir personnellement, indépendamment de son hedge fund. La proposition de Paul Marshall devrait s’effectuer au travers de son groupe de médias UnHerd Ventures qui comprend déjà le média de droite dure pro-Brexit GB News. Les offres pour l'éditeur de presse britannique pourraient dépasser les 500 millions de dollars, selon le Financial Times.