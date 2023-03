Les hedge funds macro souffrent de la volatilité récente

Les hedge funds macro ont essuyé de lourdes pertes, la série de faillites bancaires récentes ayant remis en cause les paris selon lesquels les taux d’intérêt resteraient élevés, rapporte le Wall Street Journal. Certains d’entre eux, dont Maniyar Capital Advisors et Haidar Capital Management, ont perdu plus de 20 % ce mois-ci. Nombre de ces fonds, qui avaient enregistré des gains importants à mesure que les taux augmentaient en 2022, sont aujourd’hui à zéro ou en baisse pour l’année. Le fonds phare Pure Alpha de Bridgewater Associates a perdu un peu plus de 3 % en mars jusqu'à vendredi dans sa classe d’actions à volatilité plus élevée, tandis que le fonds suisse EDL Capital, lancé par l’ancien gérant de Moore Capital Management, Edouard de Langlade, a perdu 5 %, selon des sources proches de ces sociétés.

Dans l’ensemble, les fonds macro ont perdu en moyenne 3,5 % au cours de la période, selon HFR.