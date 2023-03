Les gestions se repositionnent sur les actions à la faveur de la hausse des Bourses

Confiance dans les actions. La progression des Bourses début 2023 a incité les membres du Panel Allocation à réallouer leurs actifs vers les actions. Elles pèsent désormais 45% des portefeuilles, soit 2 points de plus que début janvier, niveau qui n’avait pas été retrouvé depuis le début juillet 2022. Le panel est revenu à neutre sur cette classe d’actifs qu’il sous-pondérait auparavant. Les 22 gérants interrogés par L’Agefi entre le 25 janvier et le 2 février ne sont toutefois pas unanimes. Plus d’un tiers a accru son exposition, avec notamment La Française AM (+6 points à 45%), Crédit Mutuel AM (+5 points à 50%) et Schroders (+5 points à 38%), tandis qu’un quart préfère s’alléger, comme OFI Invest AM (-5 points à 45%). De fait, les perspectives bénéficiaires des entreprises sont revues à la baisse, d’autant qu’elles auront du mal à maintenir leurs marges cette année. Les marchés actions « devraient conserver un niveau de volatilité élevé en 2023 face à une récession probable, mais l’ampleur des plans d’investissement en Europe et aux Etats-Unis, qui va nous permettre de sortir de la récession, devrait offrir des opportunités », notait récemment Groupama AM, invitant à privilégier des thématiques de long terme et une gestion de conviction.

Malgré de nombreux mouvements sur l’obligataire, les gestions restent sur le même niveau de 44% qu’en janvier, plus haut de deux ans, mais sous-pondèrent toujours le crédit. Natixis IM (+6 points à 43%) et Swiss Life AM (+4 points à 65%) affichent les plus forts relèvements, tandis que OFI Invest AM (-10 points à 35%) et State Street GA (-5 points à 27%) préfèrent se mettre à l’écart.

En revanche, cash et actifs alternatifs séduisent de moins en moins les panélistes. A 6%, la poche de cash est retombé à son niveau de février 2022. Près de la moitié des gestions a en effet réduit son exposition, comme La Française AM (-6 points à 0%), Amplegest (-5 points à 3%), Crédit Mutuel AM (-5 points à 3%) et Schroders (-5 points à 1%). En revanche, OFI Invest AM semble plus prudent en se renforçant de 10 points à 10%.

Les actifs alternatifs, ne semblent plus vraiment la panacée. Ils ne pèsent plus que 5% du portefeuille, un plus bas de quatre ans. Néanmoins, certaines gestions y voient davantage d’opportunités, comme OFI Invest AM (+5 points à 10%) et Amplegest (+4 points à 13%).

