Les gérants de hedge funds investissent de plus en plus dans leurs véhicules

90 % des gérants de hedge funds investissent leurs économies personnelles dans leurs fonds, afin d’aligner leurs intérêts avec ceux des clients, selon une étude de l’Alternative Investment Management Association (AIMA). En moyenne, leurs investissements représentent 8 % des encours, en hausse par rapport aux 6 % enregistrés en 2019. L’étude montre que, de plus en plus, les investissements personnels concernent aussi les cadres des investissement hautement qualifiés afin de s’assurer qu’ils restent concentrés sur la performance et de les dissuader de quitter le fonds, alors que la guerre des talents fait rage. L’AIMA a sondé 138 gérants alternatifs représentant un encours de 707 milliards de dollars.