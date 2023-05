Les fonds obligataires «durables» géraient 516 milliards de dollars d’encours fin 2022, selon Morningstar

Morningstar, fournisseur de données et de notations sur les fonds d’investissement, a publié, ce mardi, une analyse consacrée au marché des fonds obligataires qu’il considère comme durables. A fin 2022, Morningstar recensait 1.480 fonds obligataires durables aux encours cumulés de 516 milliards de dollars (469,5 milliards d’euros), dont environ 120 milliards dans des stratégies passives. Le fournisseur de données estime à 44 milliards de dollars la collecte nette de ces produits et compte 115 nouveaux fonds lancés sur ce segment en 2022.

Les stratégies obligataires durables représentaient 21% de l’univers des fonds obligataires en décembre dernier d’après Morningstar contre 18% en 2021. L’Europe concentre, à elle seule, près de 90% des encours sous gestion des fonds obligataires durables recensés par le groupe américain. En termes de produits, le fonds Multi Manager Access - Green, Social and Sustainable Bonds distribué par UBS était, en date du 20 avril 2023, le plus gros fonds de la catégorie (2,4 milliards de dollars), suivi par les fonds Goldman Sachs Green Bond (2,1 milliards de dollars) et Eurizon Abolute Green Bonds (1,6 milliard de dollars).



Bloomberg maître des indices d’obligations vertes

Selon l'étude, Bloomberg reste le principal fournisseur d’indices du marché des obligations vertes - sur lequel il collabore avec MSCI - pour les fonds actifs et passifs. Quelque 67% des fonds passifs sur les obligations vertes avaient pour indice de référence un indice de Bloomberg fin 2022 contre 83% en juin 2021, date de la précédente étude de Morningstar sur les fonds obligataires durables. Morningstar avance un double facteur pour expliquer cette diminution. A savoir la réduction de moitié des encours du fonds iShares Green Bond Index à cause d’un rachat de parts en mars 2022 et le lancement d’ETF qui ont plutôt opté pour le suivi d’indices d’autres fournisseurs.

De plus, Morningstar estime qu’environ 30% des encours des fonds passifs d’obligations vertes suivent des indices du fournisseur allemand Solactive mais qu’aucun fonds actif d’obligations vertes ne les utilise. Les 3% restants de fonds passifs d’obligations vertes suivent des indices de S&P ou de JP Morgan. Concernant l’indice d’ICE Bank of America sur les obligations vertes, Morningstar observe qu’aucun fonds passif ne le suit mais qu’en revanche, 15% des actifs de fonds actifs sur les obligations vertes en ont fait leur indice de référence.