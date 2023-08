Les fonds européens parviennent à nouveau à collecter en juillet

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Après des rachats nets de 13,8 milliards d’euros en juin opérés sur les fonds ouverts et les ETF (Exchange traded funds) domiciliés en Europe, Morningstar fait état dans son dernier rapport European Asset Flows Commentary, élaboré en juillet, d’une collecte globale de près de 5 milliards d’euros.

« Les flux nets vers les fonds à long terme domiciliés en Europe sont devenus positifs en juillet pour atteindre 4,9 milliards d’euros, soutenus par des entrées stables dans les stratégies obligataires et un regain d’intérêt pour les fonds d’actions, qui avaient subi des sorties au cours des trois mois précédents », note Antje Schiffler, éditeur chez Morningstar.

Les OPCVM obligataires non cotés et ceux listés affichent leur neuvième mois positif consécutif en termes de flux, avec près de 15,5 milliards d’euros de souscriptions nettes. Les entrées depuis novembre 2022 s'élèvent à près de 155 milliards d’euros. Quant aux fonds d’actions, ils sont parvenus à rassembler 2,3 milliards d’euros de flux entrants en juillet, après une décollecte de 14,2 milliards d’euros cumulée entre avril et juin. A noter toutefois que les stratégies actions gérées activement ont continué à subir des sorties de capitaux en juillet… Comme au cours des deux mois précédents, la catégorie des fonds d’actions internationales mixtes de grande capitalisation a été la catégorie Morningstar la plus prisée par les investisseurs. Suivie par les véhicules investis en actions américaines mixtes large capitalisation.

Enfin, les fonds d’allocation ont été les plus pénalisés en juillet, avec une nouvelle décollecte nette de 7,2 milliards d’euros, après des rachats de 7,5 milliards d’euros réalisés le mois précédent. Depuis juin 2022, date à laquelle les désinvestissements ont commencé, les souscripteurs ont massivement racheté pas moins de 54 milliards d’euros.

