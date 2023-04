Les flux hebdomadaires reprennent de plus belle dans les fonds monétaires

La décollecte enregistrée la semaine précédente par les fonds investis sur le marché monétaire aura fait long feu. Selon les données du Flow Show, le rapport hebdomadaire des flux dans les fonds d’investissements mondiaux réalisé par BofA Global Research, ceux-ci ont attiré de nouveau durant la semaine du 19 au 26 avril 2023 des milliards de souscriptions, en l’occurrence 52,3 milliards en net. Depuis le début de l’année, ce sont 634 milliards de dollars qui se sont «réfugiés» dans les fonds monétaires dans le sillage de la remontée des taux et des faillites bancaires régionales. Pour se rendre compte du phénomène inhabituel, Bank of America rappelle que sur la même période de l’an dernier, les fonds monétaires avaient attiré 11 milliards de dollars.

Sur les autres classes d’actifs, les fonds obligataires ont attiré 7,4 milliards de dollars de souscriptions. Les fonds en actions ont eux enregistré des flux qui se sont quasiment annulés entre sorties et entrées (23 millions de dollars) et les fonds en or ont recueilli 200 millions nets.

A noter que sur le segment des actions, les fonds sur la Chine ont enregistré leur plus importante collecte hebdomadaire depuis janvier 2022, soit 6,1 milliards de dollars.

A l’inverse, les actions européennes ont continué de faire fuir les investisseurs avec une septième semaine consécutive de retraits (-3 milliards), la plus importante depuis le mois de décembre.

