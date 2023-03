Les autorités françaises veulent dissiper le flou entourant les fonds verts

Et si SFDR, le règlement européen sur la publication des informations sur la durabilité dans le secteur financier, gagnait enfin en clarté ? Le texte permet aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds en article 9 s’ils poursuivent un objectif clair d’investissement durable et en article 8 s’ils promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Face à l’ambiguïté et les incohérences de SFDR - notamment dans son articulation avec d’autres textes européens - l’Autorité des marchés financiers (AMF) a proposé, le 13 février, d’introduire dans le droit européen des exigences minimales environnementales auxquelles les produits financiers devraient répondre afin d’être catégorisés article 8 ou article 9.

L’AMF n’est pas le premier régulateur à imaginer des exigences minimales pour les fonds durables, ses homologues allemand et espagnol, entre autres, ayant porté des projets en ce sens. Il est en revanche le premier à le demander à l'échelle européenne et dans le cadre de SFDR.

« Le règlement SFDR n’impose pas d’exigence minimale, et ne définit pas la notion d’investissement durable. La classification article 8 et article 9 ne vise donc pas à apprécier la nature ou l’ampleur de l’engagement de durabilité du gérant. On constate cependant que l’utilisation de cette catégorisation par les acteurs financiers peut être interprétée à tort par les épargnants comme une garantie qu’ils participent au financement d’une économie européenne plus durable », explique l’AMF, qui n’entend pas détricoter totalement SFDR. Le régulateur français des marchés financiers précise que sa proposition d’exigences minimales pourrait être, dans un premier temps, ciblée sur le volet environnemental. Il vise surtout les fonds article 9 avec ses propositions.

L’exemple britannique

L’AMF suggère ainsi qu’une proportion minimale des actifs en portefeuille des fonds article 9 devrait être constituée d’investissements alignés avec la taxonomie européenne. « Ce pourcentage aurait vocation à augmenter dans le temps en fonction de l’évolution de l’économie européenne vers la durabilité », ajoute le gendarme financier. Il estime aussi que les gestionnaires de fonds classés articles 8 et 9 devraient adopter une approche ESG contraignante dans leur processus de décision d’investissement. Il souhaite par ailleurs que soit identifié un ensemble d’approches ESG acceptables.

L’AMF propose enfin d’exclure des fonds article 9 les investissements dans les activités du secteur des combustibles fossiles qui ne sont pas alignées avec la taxonomie européenne. Elle ne voit cependant aucun inconvénient à ce que les fonds article 8 investissent dans ces mêmes activités « à condition de respecter des conditions qui garantissent que ces activités sont engagées dans une transition ordonnée ». En outre, l’AMF propose « de manière plus exploratoire », l’introduction des notions de transition et de politiques d’engagement. Elle estime qu’il pourrait être exigé des gérants de fonds article 8 et 9 la publication d’informations sur la manière dont l’engagement des actionnaires est intégré à leur stratégie d’investissement, mais aussi sur le dialogue avec les sociétés et les raisons de leurs votes lors des assemblée générales.

Elle dit aussi identifier des pistes possibles pour une définition quantitative des actifs en transition. Une première option serait d'évaluer la transition effective des entreprises via un score, ce qui impliquerait un audit externe très encadré réglementairement. La seconde consisterait, au sein de la taxonomie européenne, à distinguer les activités durables, nuisibles et intermédiaires.

L’organisation non gouvernementale Reclaim Finance a accueilli positivement la prise de position de l’AMF qu’elle qualifie « d’avancée importante dans la bataille contre l'éco-blanchiment ». « En appelant à l’exclusion des énergies fossiles des fonds dits durables, l’AMF devient le premier régulateur national en Europe à prendre une position publique aussi explicite. C’est maintenant à la Commission européenne de prendre le relais pour que ces fonds durables ne puissent plus contenir d’entreprises qui développent de nouveaux projets d’énergies fossiles », indique Lara Cuvelier, chargée de campagne chez Reclaim Finance.

Que cela soit volontaire ou non, l’initiative de l’AMF rappelle les propositions formulées par le régulateur britannique, la Financial Conduct Authority (FCA), en octobre dernier pour ses futures règles de durabilité et de labellisation des fonds d’investissements. Baptisé SDR, le régime SFDR à l’anglaise a fait l’objet d’une consultation jusqu'à fin janvier. Plusieurs acteurs de la gestion d’actifs le jugent mieux calibré et moins abscons que SFDR.