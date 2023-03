Le style Growth se reprend avec le ralentissement de l’inflation

Bien que les banques centrales aient réaffirmé leur intention de durcir les conditions monétaires, les marchés ont recouvré une partie de leurs pertes de l’année précédente en janvier. Les investisseurs ont réévalué la possibilité d’éviter une récession marquée après la publication de chiffres économiques (croissance, confiance, etc.) meilleurs qu’anticipé. Dans le même temps, les premiers signes d’un ralentissement de l’inflation aux Etats-Unis ont entrainé une baisse des taux américains et par répercussion des taux européens. Ces baisses de taux combinées à un retour des volatilités en bas régime ont été largement favorables aux actions de croissance et aux petites capitalisations.

La divergence entre les styles Value et Growth est ainsi toujours importante. Sur la période, le style Growth a surperformé aux Etats-Unis et en Europe avec +10,7% et +4,7% respectivement. Le style Small Cap a aussi rebondi avec +8,2% aux Etats-Unis et +6,0% en Europe.

Au contraire, le style Momentum a sous-performé significativement. La performance de ce style est restée négative : -5,4% aux Etats-Unis et -0,1% en Europe.

