Le soutien à la direction de GAM s’est effrité lors de l’assemblée générale annuelle

On pouvait s’attendre à des accrocs. Mais, malgré le contexte tendu autour de son rachat, la société de gestion suisse GAM a finalement pu faire passer l’ensemble de ses propositions à l’occasion de son assemblée générale qui se tenait ce 25 mai. Les actionnaires présents ou représentés, qui agrégeaient 43% des droits de vote (contre 51% en 2022), ont approuvé les comptes annuels, les différentes modalités de rémunération des dirigeants, et l’ensemble des candidats à leur réélection au conseil d’administration.

Néanmoins, les résultats staliniens des années précédentes ont fait place à des scores plus mitigés, sans toutefois jamais faire trembler la direction. Candidat à sa réélection à la présidence du conseil d’administration, David Jacob a reçu 78,61% d’approbation. Les autres candidats à leur réélection au board (Jacqui Irvine, Nancy Mistretta, Katia Coudray, Frank Kuhnke, Monika Machon) ont eux aussi reçu plus des trois-quarts des votes. Le plus faible soutien, qui n'était d’ailleurs qu’un avis consultatif, concerne la rémunération fixe de la direction pour 2023, et a atteint 70,26% de « oui ».

Le processus de vote a été marqué cette année par la tenue en présentiel de l’assemblée générale à Zurich, une première depuis la survenue du Covid-19 en 2020. Une organisation qui peut expliquer le plus faible nombre de votants. Quelques investisseurs mécontents de l’offre de Liontrust ont tout de même fait entendre leur voix, faisant plusieurs fois le parallèle avec Credit Suisse, a relayé Bloomberg. « Aujourd’hui, chez GAM, nous sommes [un peu comme chez Credit Suisse]. GAM est arrivé à un point où un nouveau propriétaire est en effet nécessaire – mais la nouvelle offre est une blague », a déclaré Stephan Sola, investisseur dans le gestionnaire d’actifs suisse.

Le président réélu David Jacob a lui soutenu le bienfondé de l’offre de Liontrust. « Nous avons fait notre due diligence et avons longuement dialogué avec les associés pour trouver la meilleure solution possible. Comme c’est une offre en actions [Liontrust], nos actionnaires vont bénéficier du futur succès de la société », a-t-il soutenu.

Pour réussir à faire échouer l’offre de Liontrust, les plans concurrents de Xavier Niel d’un côté, et de Marco Garzetti de l’autre, doivent convaincre plus de 34% des droits de vote. Au regard des résultats de ce jour, les deux investisseurs devront sûrement se tourner vers la majorité silencieuse pour grappiller la bonne dizaine de points manquants.