Le responsable du développement de Brevan Howard sur le départ

Le hedge fund américain Brevan Howard est en pleine restructuration, indique Bloomberg, qui a révélé, ce mercredi, le départ à venir du responsable du développement de la firme Peter Hornick. En outre, les fonctions de développement de l’activité ne formeront plus une unité à part entière mais seront intégrées aux différentes unités du hedge fund selon des sources interrogées par Bloomberg. Peter Hornick supervisait le développement de Brevan Howard depuis septembre 2020.

L’agence précise que les membres de l'équipe de développement de l’activité qui étaient focalisés sur le trading «core» sont désormais rattachés à David Abbou et ceux sur le crédit à Andy Silver. Grégoire Vidal et Gautam Sharma récupéreront, eux, respectivement les employés liés aux stratégies systématiques et cryptos.